No amanece, que no es poco, en la planificación del curso

No van ni dos meses del actual curso académico y ya anda el conselleiro Román Rodríguez preocupado por la organización del siguiente. Con la nueva ley Celaá pocos saben en estos momentos a ciencia cierta qué ocurrirá y Román teme que la presentación de los nuevos currículos que exige la Lomloe se atrase y provoque que los preparativos de la estructura del curso 2022-23 vayan a remolque. Quiere evitar que a su administración la pille el toro, pues aunque las prisas no son buenas, la lentitud excesiva es peor. Pero aprende que la ministra Pilar Alegría es fiel a su apellido y al No por mucho madrugar... r. r.