No hacer nada en el presente con la excusa del pasado

Critican desde Compostela Aberta lo poco que se está moviendo el actual grupo de gobierno de Raxoi en defender la memoria democrática de Santiago a través de actividades dirigidas a no olvidar la dictadura franquista. Y la concejala Branca Noveneyra aprovecha la coyuntura para recordar las numerosas iniciativas que el equipo de Martiño Noriega puso supuestamente en marcha con el fin de que la ciudad no olvidase su pasado de miedo, censura y horror. En fin, que algunos políticos no saben hacer otra cosa que estar recordando continuamente lo que ocurrió hace varias décadas, como si en España no tuviésemos en la actualidad problemas gordísimos que abordar a nivel político y social. Claro que hay que hacer memoria... y recordar también que CA dejó la ciudad plagada de fochancas y de suciedad. Es lo que tiene vivir siempre en el pasado. D. P