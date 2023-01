No le votes si no lo quieres, pero deja vivir al gobernante

“Carmiña, yo esto lo dejo, es muy estresante, interesante no, estresante”. ¿A cuánta gente del común le gustaría repetir de verdad esta famosa frase de Manquiña en Airbag para poder cambiar de vida? Lo extraño es que se la oigamos pronunciar a una primera ministra de éxito como es la de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, algo que debería hacernos reflexionar sobre la exigencia personal desmesurada que suponen para quienes los ocupan los altos cargos políticos. Jacinda Ardern fue la primera ministra más joven del mundo a sus 37 años. El pasado mes de octubre consiguió la reelección con una aplastante mayoría que le permite gobernar en solitario (el primer Gobierno en solitario en Nueva Zelanda desde 1996). Es una dirigente que se acostumbró a la gloria a una edad muy joven y el repaso que le metió a sus rivales en las urnas demuestra su valía. El pueblo la apoya, pero se siente agotada por el acoso que supone el escrutinio exagerado al que se ve sometida. Entre todos, habría que conseguir que la profesión política no fuese tan extenuante. A quien se le entrega el Gobierno no se le puede pedir a cambio que nos dé su vida. “No tengo suficiente energía para seguir con el trabajo. Es el momento”, dijo. Se irá pronto. En febrero.

eduardo montero