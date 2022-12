No pregunte si no sabe la respuesta. no convoque un Pleno para perderlo

Batacazo en toda regla es lo que se llevó ayer el grupo de gobierno en el Pleno convocado para aprobar la Operación Peleteiro. En teoría no se puede hablar de improvisación, en un tema que lleva negociándose desde que las teles eran en blanco y negro con dos canales. Pero aún así, pasó lo que pasó. Habría que saber quién y por qué tenía interés en que se votara un asunto sin consenso, no vaya a ser que estemos hablando de fuego amigo. Porque en un proyecto de este calado hay que aplicar esa máxima de los abogados en los juicios: no pregunte si no sabe la respuesta. O sea, no convoque un Pleno si no tiene los apoyos para ganar. Jugársela a la ruleta no suele dar buen resultado. R..s.