No se trata de una gesta heroica, más bien una poco deportiva cabezonería

Voy a escribir a contracorriente sobre el mejor deportista de la historia de España, al que todos alaban llegando a calificar de heroica su gesta (ganar el partido estando lesionado) ante Taylor Fritz. No fue nada épico el triunfo de Rafa Nadal sabiendo que estaba lesionado y que apenas tendría posibilidades de jugar semifinales. Las imágenes de su padre, preparadores, fisios y médico pidiéndole que abandonaran no engañan. Ganó pero adulteró la competición aunque, estoy seguro, esa no era su intención. Lo más deportivo hubiera sido dejar que Fritz se enfrentara a Nick Kyrgios, quién ahora dispondrá de más descanso que su rival en la final. Sobre todo al ser Novac Djokovic. No estuvo nada bien Rafa.