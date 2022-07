Intransixentes haberá que pensen que é unha perda de tempo elaborar unha guía galega de nomes propios. Xa di a frase aquilo “de todo ten que haber na viña do señor”. Non vale a pena dedicarlle máis aló que estas dúas liñas e media cando do que se trata é de enxalzar o traballo do equipo coordinado por Ana Boullón Agrelo que acaba de dar a coñecer “unha guía de nomes actualizada, documentada, que serve de orientación para pais e nais que queren para os seus fillos e fillas nomes propios da nosa cultura e da nosa memoria histórica”. En clara e concisa explicación de Víctor Fernández Freixanes. É unha forma máis de facer país, de facer unha nación. i.r.