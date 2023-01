Non sería nada bo perder o tempo

Prepárase Galicia para a celebración do Ano das Letras recuperando a figura de Francisco Fernández del Riego e iníciao este 7 de xaneiro, data na que don Paco cumpriría 110 anos. Insiste Víctor F.Freixanes en reivindicar o seu legado histórico e intelectual na lingua, a literatura e a cultura da nosa terra. Di o presidente da RAG que este ano ofrece a “oportunidade” de visitar feitos “moi significativos da cultura e da historia do galeguismo do século XX, con proxeccións cara ao século XXI”. E bo sería que non perdamos o tempo. a.p.