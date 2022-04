Nueva embestida para recuperar las figuras históricas del pórtico

Es una excelente noticia, sin duda, que el Tribunal Supremo haya aceptado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Santiago con el objetivo de recuperar las históricas figuras que en su día formaron parte del Pórtico de la Gloria, aunque la batalla judicial no está, ni mucho menos, ganada, como bien ha reconocido el alcalde compostelano Sánchez Bugallo. Esto es así porque, aunque el sentido común y la misma justicia natural señalen la aberración que supone que dos estatuas de tanto valor histórico y sentimental estén en poder de la familia Franco, lo cierto es que las leyes, pese a que a veces parecen presentar fallos clamorosos, están para ser cumplidas. Y lo cierto es, también, que la injustas sentencias dictadas tanto por un juzgado de primera instancia como por la Audiencia de Madrid en 2019 afirman que los Franco son los legítimos propietarios de ambas piezas en base a la conocida y, en general, poco polémica figura de la usucapión, por la cual se adquiere la propiedad de una cosa si el poseedor la mantiene en su poder, de forma pacífica y sin ocultación, durante un periodo concreto de tiempo y bajo las condiciones establecidas por la legislación. El principal problema es que el Ayuntamiento de Santiago, aun sabiendo que dichas figuras estaban en posesión de los Franco desde mediados de la década de 1950, tardó setenta años en reclamarlas por la vía judicial, cuando la usucapión era firme desde muchísimo antes. Ahora solo cabe esperar que el Supremo estime como perfectamente válido el documento de compraventa por el cual el Ayuntamiento adquirió las estatuas de Abraham e Isaac en 1948 y concluya, además, porque la primera condición no es determinante, que dichos bienes tenían la condición de demaniales (que no se pueden vender). Eso sería lo realmente justo, que la ciudad de Compostela recupere unas piezas que jamás debieron salir del patrimonio público, pero volvemos al inicio: las leyes están para ser cumplidas. Aunque no nos gusten. D. P