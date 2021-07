O Camiño conserva íntegro o atractivo

No ámbito da peregrinación, o ano 2020 tamén foi moi especial. A Ruta xacobea viuse menos frecuentada e cambiou o perfil dos camiñantes: media de idade inferior á rexistrada en etapas anteriores á pandemia e motivación máis lúdica. Era de esperar. Un equipo do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia da USC dirixido por Dolores Riveiro constatou a satisfacción coa experiencia do 95% dos peregrinos enquisados durante o pasado verán: o Camiño conserva íntegro todo o seu atractivo. Tamén era de esperar. X.C.