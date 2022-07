O currante dos tres ondas que sempre nos acompañaba

A voz de Xaime López forma parte das nosas vidas. Sempre estivo aí, sentímolo preto e moitas veces preguntámonos quén tomaba as decisións en Madrid para que non o levasen. Non é que quixeramos que se fose, é que non entendiamos que non se desen conta de que era un xornalista que merecía horizontes máis grandes. Xaime ten tres Ondas, que é o máximo ao que pode aspirar un profesional radiofónico neste país pero él, a diferenza doutros, fai grande a eses premios. El formaba parte do equipo de currantes que o curraban, e o exemplo de Angrois é a mellor proba, aínda que outros aparecesen despois e compartisen os méritos. Por certo, non quedaba corda para un Ondas máis? Boa sorte, compañeiro. r.m.a.