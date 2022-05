O recurso dos prismáticos que permiten viaxar no tempo cos máis pequenos

A escritora viguesa, convertida nun valor moi sólido da narrativa galega, non deixa de sorprendernos e nesta ocasión faino coa biografía que escribiu a pedimento da Real Academia Galega sobre Florencio Delgado Gurriarán, o protagonista do Día das Letras deste ano. Ledicia Costas, segundo fai constar a propia RAG, dálle voz ao homenaxeado “convertido nun neno máis para que sexa el mesmo quen lles conte a súa vida aos cativos e cativas do século XXI. E para iso sérvese dun trebello máxico, uns prismáticos que lle permiten viaxar no tempo e deterse en cada etapa dun periplo que arrincou nas terras valdeorresas e rematou no exilio”. Un recurso marabilloso para animar aos máis pequenos. pomba muíño