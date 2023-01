O reto de devolverlle o seu valor a construcións tradicionais costeiras

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e o presidente da Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), o arquitecto rianxeiro Carlos Henrique Fernández Coto, coinciden na importancia que terá a futura Lei de ordenación do litoral para poñer en valor edificacións tradicionais construídas no seu día en dominio público marítimo-terrestre porque non podían ter outra localización. Un dos obxectivos da lei é tamén devolverlle o seu valor patrimonial a estes inmobles, en ocasións en desuso ou en mal estado pero que poderían ter unha segunda vida a través da autorización dun cambio de usos. s. souto