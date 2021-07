O signo dos nosos tempos: gozos por renuncias

A rehabilitación da Catedral está chegando ao seu fin e o resultado é sublime. Mírese por onde se mire. Seguro que isto xa llo dixeron moitos ao arcebispo, Julián Barrio. Fóra, tras lonas e andamios apareceu unha basílica refulxente. Dentro, a pedra vive e os metais alumean máis que nunca. As figuras aparecen esplendorosas e a policromía, marabillosa sorpresa oculta, satura o templo cunha cor pausada e solemne. O malo é que a coidadísima reparación vén acompañada de dolorosas limitacións. Todo indica que non poderemos volver pousar a man dereita no parteluz do Pórtico da Gloria, introducindo os cinco dedos naqueles milenarios e sobados ocos, ou bater a cabeza no sabio santo dos croques. Doe non sentir máis o profundo e fermoso desgaste das escaleiras que entran e saen da cripta do Apóstolo. É o signo dos tempos: gozos por renuncias. X.C.