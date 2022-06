‘O Son do Camiño’ sigue en pie: cuando se quiere, por lo general se puede

El festival de música O Son do Camiño se podrá celebrar finalmente entre los próximos días 16, 17 y 18 de junio, tal y como estaba previsto, pese al grave accidente que hace un par de días sufrieron seis de los operarios que se estaban encargando de montar el escenario. La estructura quedó prácticamente inservible y muchos de los artistas invitados, así como las miles de personas que ya habían comprado las entradas, temieron que el espectáculo se iría al tacho debido a la imposibilidad de retirar el escenario siniestrado y montar uno nuevo con tan poco margen de tiempo. Pero en el país de las lluvias todo es posible y a las pocas horas del accidente, tras el ejemplar y eficaz operativo que se puso en marcha para auxiliar a los heridos y prestarles asistencia sanitaria, el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, y la empresa organizadora, Esmerarte, ya tenían diseñado un plan para seguir adelante con el festival. Cambiaron el derrotismo por el trabajo duro y el sábado Grúas Norte, que desplazó hasta el Monte do Gozo varios bicharracos inmensos, iniciaba el desmontaje de la enorme estructura metálica, que será sustituida, en un tiempo récord, por otra más sencilla. Cuando se quiere, por lo general se puede. Ese es el mensaje que han querido transmitir los organizadores y patrocinadores de un conciertazo múltiple del que disfrutarán más de cuarenta mil personas al día, muchas de ellas procedentes de fuera de Galicia y de no pocos países extranjeros. Y en cuanto al accidente en sí, que nadie piense que del montaje del escenario se estaba encargando la cuadrilla de Pepe Gotera y Otilio, porque se trata de una empresa especializada que conoce dicha estructura como la palma de su mano y cuyos operarios se desplazan constantemente por decenas de localidades en las que se celebran conciertos de nivel. De hecho, hace muy pocos días se habían encargado de montar, en Madrid, la misma estructura... para que actuasen nada menos que los Rolling Stones. Pues eso, que suene de nuevo la música. Esta vez en Compostela. d. peláez