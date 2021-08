O una decisión política o un imperdonable olvido en un tema muy delicado

En estas circunstancias sería muy fácil hacer un chiste relacionando el primer apellido de Manuel Pillado Quintáns tras haber sido pillada la Consellería de Sanidade por el TSXG a cuenta de no haber pedido respaldo a la decisión de ordenar la exigencia de presentar certificado de vacunación o PCR en locales de hostelería y ocio nocturno. O alguien tomó la decisión política desde la óptica del por si cuela o en la asesoría jurídica consideraron que ya no era necesario, habida cuenta de que siempre se recibía el beneplácito de la Justicia. Lo cierto es que este es un patinazo, una pillada, que a buen seguro no le gustará nada al presidente de la Xunta. Que insistía siempre en que Galicia pedía autorización judicial a todo. A.t.