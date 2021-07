Obradoiriño: actuacións para mellorar que o que xeran é preocupación

Nada hai que estea ao gusto de todos, iso sabémolo e aceptámolo. Porén, chama a atención que, unha vez finalizadas, algunhas das obras que se están levando a cabo en Santiago provoquen máis desacougo que satisfacción. A reforma do Campo de Conxo na praza de Santa María, o ‘Obradoiriño’, é un destes casos. Xavier Sánchez Santos, presidente da asociación de veciños, relatou un bo lote de queixas duns cidadáns que se senten enganados. Como mínimo, as autoridades implicadas, a conselleira Ethel Vázquez e o edil Javier Fernández, fallaron no traballo previo e na comunicación, pero o peor é que non respondan. Don Xavier, siga petándolles na porta. X.C.