Obras en Santiago: que acaben dunha vez e que non haxa que refacelas

Este ano acometéronse obras importantes en Santiago, e se a lóxica construtiva existise na cidade, a cidadanía estaría contenta. Non é así. A estación intermodal, por exemplo, é unha actuación moi cuestionada cun resultado moi por debaixo das expectativas e que xa sufriu problemas de auga, pola chuvia, aos poucos días da apertura. A ver que pasa con Concheiros e a praza Exea, unha gran incógnita. Resultados mediocres, obras mal acabadas e tempos inaceptables provocan frustración e acabarán poñendo en mínimos a esixencia dos cidadáns, que se conformarán con que as obras non se eternicen e que, unha vez rematadas, non haxa que refacelas. X.C.