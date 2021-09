Obras interesantes que nadie hace por la falta de obreros

El alcalde de Santiago no sale de su asombro al comprobar el nulo interés que despierta en las empresas de construcción ciertos anuncios para realizar obras de todo tipo, entre ellas algunas tan jugosas como el lifting integral que el Ayuntamiento proyecta realizar, al fin, en el Campus Sur. Dicha zona, que está hecha un asquito desde hace años, necesita un arreglo de mucha envergadura, pero el concurso convocado por Raxoi ha quedado desierto, lo cual también ha ocurrido con otros tres proyectos en principio interesantes para cualquier empresa. ¿Qué está pasando entonces? Algo tan sencillo como que resulta casi imposible encontrar obreros y que, por lo tanto, las constructoras no se arriesgan a pujar por trabajos que posiblemente no podrán realizar. Todo ello en un país con casi cuatro millones de parados. Eso sí que es difícil de entender. D. P