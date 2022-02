‘Okupaciones’ que a veces se eternizan en los tribunales

El alcalde de Santiago siempre se ha manifestado en contra de la okupación de viviendas y en no pocas ocasiones ha declarado no entender por qué muchos casos de allanamiento tardan meses e incluso años en ser resueltos en los juzgados. Los vecinos de Conxo de Arriba han denunciado en los últimos días el infierno que viven desde hace mucho tiempo por culpa de unos okupas que hacen lo que les viene en gana en una de las casas de la zona, lo cual ha vuelto a reavivar el debate sobre la laxitud de la legislación española contra los carotas -no hablamos de pobres necesitados de techo- que se dedican a invadir propiedades ajenas casi con total impunidad. Claro que es necesario cambiar la ley, y para ello la gente sensata del PSOE tiene que hablar, como hace Sánchez Bugallo, con claridad y rotundidad. Todo lo demás significa dar alas a los delincuentes. D. P