Oportunidades en A Baña: aprender un viejo oficio y comprar artesanía festiva

Mercadillos de Navidad hay por un tubo, pero pocos como el que quieren organizar en el polideportivo de A Baña el próximo día 11, de 12 a 20 horas. Se trata de una iniciativa del Concello que preside Andrés García con Fondos Next Generation en la que, aparte de venderse artesanía o regalos, se incluirán una serie de talleres donde los vecinos de más edad divulgarán viejos oficios entre los asistentes dentro de la I Feira do Voluntariado Interxeneracional. Así que, si además de comprar o disfrutar con cuentacuentos o la música de Campantes da Baña, Gaiteiros Pequenos, Escola de Música da Baña y As Maianas, desean conocer antiguas profesiones, ya tienen donde. M.I.