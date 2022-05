OTAN, de entrada, sí; pero otra cosa es si éste era el momento más oportuno

“El Gobierno sueco ha decidido que Suecia debe ingresar en la OTAN. Es la mejor opción para garantizar nuestra seguridad”. Con estas palabras, la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, anunció oficialmente ayer la petición que su país realizará formalmente a la OTAN para adherirse a su estructura militar. Seguramente, tiene razón, es la mejor opción de su país desde el punto de vista de la seguridad, lo que tal vez no fuese es la mejor fecha para hacer pública esta decisión, en plena guerra en Ucrania y con el peligro de una tercera guerra mundial a las puertas. No es que eche más leña al fuego, pero, desde luego, no ayuda a la distensión. a. a.