Otro empresario abandona la zona vieja... y no será el último

Claro que en el casco viejo de Santiago no tiene ya futuro una zapatería, salvo que se dedique a vender alpargatas para turistas y peregrinos. Y lo mismo ocurre con otras muchas tiendas que no estén orientadas a los suvenirs. ¿Quién va a comprar algo que se salga del espectro turístico si en la zona apenas quedan ya vecinos fijos y estudiantes? José Antonio Seijas, dueño de una cadena de calzado que triunfa en otros puntos de la ciudad, tiene claro que en el área monumental no tienen cabida negocios como el suyo... y por eso se ha tenido que ir con la música a otra parte. Por desgracia no será el último. Al tiempo... D. P