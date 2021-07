Paredes cutres que deixan de selo e vidas escritas con spray

Vas por unha rúa calquera e miras con sorpresa porque unha parede cutre deixa de selo, desaparacen as fendas e o tocho de cables que a cruzan e só ves unha escena que te engancha, un rostro que te atrapa. É o que ten a arte de Mon Devane, sanadora de espazos e de xentes. Acaba Mon de facer unha serie de debuxos para unha fermosa exposición promovida por Estrella Galicia: Las Estrellas del Camino, na que as pinturas non están nunha galería, son de spray e estampan enormes paredes que salpican as Rutas Xacobeas nos tramos galegos, coloreándoas de historias e de vidas. É un traballo precioso, latexante e humano. X.C.