Pasaba por aquí: departamento de naves espaciales

Pedro Sánchez nombró a tantos ministros en su Gobierno que lo difícil es reconocerlos a todos. En este sentido, la titular de Ciencia no lo tiene fácil porque dirige un departamento que no suele concitar demasiado interés en España, donde además poco se invierte en él. De hecho, la fama de su antecesor en el cargo, Pedro Duque, no se debía a su condición de ministro, sino a su pasado como astronauta, profesión que con el presidente Sánchez parecía que podría dar mucho juego, pero que al final tampoco fue para tanto: simplemente pasó de cosmonauta a extraterrestre cuando se vio rodeado de todo el papeleo institucional. Su sucesora es ingeniera de telecomunicaciones y hoy la sacamos aquí para que los lectores se vayan familiarizando con su rostro. Si esperamos a que la conozcan por lo que pueda hacer, es posible nunca sepan de su existencia. x. r. r. i.