Pasos de peatones que apenas se ven, y menos aún de noche

Por iniciativa del Ayuntamiento de Santiago, varios colectivos y asociaciones se han encargado en los últimos días de realizar un croquis en el que figuran todos los pasos de peatones que, en su opinión, presentan serios defectos de todo tipo, bien porque la pintura apenas se ve o bien porque el asfalto está más meneado que el Niño Rumboso. El resultado del estudio ha sido claro: más de doscientos cincuenta se encuentran en un estado lamentable y ahora le tocará al concejal de Tráfico, Gonzalo Muiños, encargar una buena tanda de brochazos y de reparaciones por toda la ciudad. No será un trabajo baldío, porque lo raro es que en esta santa ciudad no se registren más atropellos en unos pasos de cebra no aptos para cegatones, especialmente de noche. ¿No sería una buena idea instalar encima de cada uno los feos focos colgantes que se van a colocar en Concheiros? d. p