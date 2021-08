Pendiente de Kylian se perdió la cita en el Badulaque de Cedeira

Desde hace más de una década el periodista gallego Bieito Rubido, que fue director editorial de Medios Regionales del Grupo Vocento, y director de ABC, reúne todos los veranos en su villa natal de Cedeira a un grupo de prebostes, de la política, la comunicación y las finanzas, con el objetivo de dar cuenta de los manjares de la tierra (famosos son los percebes) y disertar sobre lo divino y lo humano. Algunos cuentan, incluso, que hay personas que aprovechan para cerrar flecos pendientes. La cita es en el restaurante Badulaque, que gasta buena fama de comida de calidad y servicio entrañable, máxime si, como es el caso, quien ejerce de anfitrión es hombre, como Rubido, que sabe hacer patria.

Un inciso: badulaque, según la RAE, “es informal y poco juicioso”; semejante a lo que figura en la RAG: “Que nos seus actos ou ditos demostra ter pouco siso e formalidade” mientras que para los catalanes un badulaque es una tienda pequeña (I és que els titulars d’aquestes botigues de queviures, també conegudes com a badulaques, figuren com a treballadors autònoms, no franquiciats).

Este 2021 al Badulaque no acudió uno de los habituales. Florentino Pérez el todopoderoso presidente de ACS y del Real Madrid es uno de los grandes amigos de Bieito y gusta de acompañarle en esta cita. Dicen quienes le conocen que Florentino disfruta más en Cedeira de lo que lo hacía en Portal Nous; de hecho vendió su mansión y su yate desde que murió su mujer María Ángeles Sandoval, Pitina.

En esta localidad costera gallega Florentino encontró sus raíces pero en esta ocasión había un motivo más que justificable para que permaneciera en Madrid: el mismo día de la cita el presidente del Real Madrid lanzaba su oferta sobre Kylian Mbappé, el jugador llamado a marcar otra época en el supergaláctico Santiago Bernabéu. Rubido conoce muchos secretos, esos off the records, que guardó con la fidelidad que se debe a un amigo. Y en Cedeira se diseñaron unas cuantas operaciones.

Pero en honor a la verdad este año no se echó mucho de menos a Florentino. Con Mariano Rajoy por medio, otro madridista cada día más relajado, la velada iba a dar mucho juego... aunque todos pendientes del tito Floren. S.A.