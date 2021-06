Pepa Pardo, nombre de artista y nueva promesa política

Tiene nombre de artista, Pepa Pardo. Y en cierto modo lo es, o promete serlo al menos en los escenarios de la política que, en los tiempos que corren, ya se sabe que tiene mucho de espectáculo. Lo dijo el despiadado Frank Underwood en su House of Cards: “La política ya no es sólo teatro, es una industria del espectáculo”. ¿Y acaso no lo es el congreso de un partido? Ella, Pepa Pardo, llevará la batuta en la organización del próximo gran evento de los populares gallegos. Es abogada, bien conocida en la facultad de Derecho de la USC -donde ejerció de profesora- y azote de Fernández Lores en el Concello de Pontevedra, y de Carmela Silva en la Diputación. Se define como mujer liberal, de derechas y católica, carga contra los machirulos de la izquierda y se proclama defensora del feminismo real. En twitter se presenta como concejal. Buff, es que lo de concejala es muy de izquierdas.