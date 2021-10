Perdiendo el tiempo jugando para ver quién dice la mayor tontería

En uno de los primeros tuits que circularon tras conocerse la nueva donación de Amancio Ortega a la sanidad pública se preguntaba cuánto tardarían las gentes de Podemos en criticarlo y cuál sería la mayor de las tonterías. La primera respuesta era fácil: fue cuestión de diez minutos que los inútiles (“Que no produce provecho, servicio o beneficio”. La RAE es compasiva en su definición) saltaran... están siempre ociosos. La segunda ya es más complicada y aunque Pablo Echenique lleva numerosas papeletas pero lo de Lilith Verstrynge, por el cargo que ocupa en un partido del Gobierno que firmó el convenio, es para hacerselo mirar. No hay más que echarle un vistazo a su currículo. a.T.