Perdió el avión a la Moncloa, pero condiciona a su inquilino

Dicen que sarna con gusto no pica. Susana Díaz no tiene buenas experiencias en las primarias, pero vuelve a ellas porque lo que no quiere de ninguna manera es irse para casa. Perdió dos veces contra Pedro Sánchez: la segunda frente a frente en las urnas; la primera, apoyándolo para que ganara y le guardara el sitio, que a la vista está que no se lo guardó. En esta tercera ocasión, por la candidatura andaluza, se juega su supervivencia. Tiene de nuevo al presidente en contra, pero esta vez le marca el paso, pues ni firmará indultos ni cambiará ministros mientras Susana esté en el horizonte de las primarias.