Personaje singular que siempre saca lo mejor de si misma

No cabe duda de que la titular de Hacienda es uno de los personajes más singulares que se sientan en el Consejo de Ministros. Debe ser cosa de su paso por la política andaluza y de su habilidad para sortear todas las liortas que se registraron tanto en el PSOE como en la Junta. Cambió a Susana Díaz por Pedro Sánchez y eso imprime carácter y demuestra sentido de la oportunidad. Como portavoz no tenía precio pero ahora volcada en sus tareas habituales, María Jesús Montero sigue a lo suyo. Su jugada con la devolución del IVA de 2017 a las comunidades es maestra, a pesar de su falta de originalidad -en 2019 ya usó parecido argumento-. Advierte que no está obligada a pagar sin sentencia firme (solo Castilla y León y Galicia la tienen) pero adelanta que lo hará... en 2022 y solo si le aprueban los presupuestos. ¿Qué van a hacer el PP y los catalanes? Ella ya tiene disculpa. j.A.p.