Pisalo, pisalo, el grito del bilardismo se hace con la política patria

Ayer se hablaba en esta misma página de Javier Cercas, un hombre que vota a la izquierda, abroncado por hacer guiños a posiciones supuestamente de derechas, y hoy lo hacemos de Antonio Garamendi, una persona más cercana a la derecha, injuriado por realizar un gesto que en principio podría favorecer al Gobierno de izquierdas. ¿Qué está pasando en España que ya nadie puede expresar sus ideas públicamente en libertad sin ser insultado? El radicalismo anidó peligrosamente en una parte de la sociedad lo suficientemente importante como para poner en peligro la tolerancia. Entiéndaseme bien, no creo que estemos cerca de una contienda civil, pero sí parece evidente que nos encontramos de lleno en una inercia que no facilita la convivencia plenamente democrática. El presidente de la patronal española manifestó que “bienvenidos sean los indultos”, si ayudan a normalizar la situación política. Garamendi contestaba así a una pregunta cuya formulación ya casi le llevaba a esa respuesta: ¿Pueden ayudar los indultos a la estabilidad política que reclama la patronal? Podría haber dicho que no y enfrentar a toda la organización que representa con el Gobierno, y con toda probabilidad recibiría el aplauso de los que, como no les gustó su verdadera respuesta, le reprendieron. Pero optó por la prudencia y por evitar confrontaciones estériles. Ni siquiera dijo que sí, sólo se limitó a decir “bienvenidos sean” si ayudan a mejorar el clima político de crispación que en modo alguno allana el camino para la recuperación económica. Pero, para los que entienden la política como una actividad bélica cotidiana, el presidente de los empresarios, un hombre al que consideran suyo, no puede ser tibio con un Ejecutivo al que tildan peyorativamente de social-comunista. El guion está escrito y si te sales de él, te hunden. Curiosamente, Garamendi recibió la solidaridad sindical. Después de todo, la semilla pedagógica de Yolanda Díaz sí da sus frutos.