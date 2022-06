Pobre Alcántara, desde que fue ‘El Lute’ no se le había perseguido tanto

Si tomáramos a los Alcántara como una familia real, no habría ninguna otra en el mundo a la que le hubiesen ocurrido tantas cosas. No hubo acontecimiento sucedido en España en las últimas tres décadas en la que alguno de sus miembros no fuese protagonista. Es la lógica de la ficción, pero ya tiene gracia que para un hecho real de verdad que destapó Imanol Arias, el gran protagonista de Cuéntame, los sindicalistas de UGT en TVE pidiesen su salida de antena. Imanol criticó la censura a la que fue sometida la serie por querer reflejar la época de las grandes corrupciones en el PSOE y se topó con esa gente que prefiere vivir en la ficción... cobrando de todos. A. a.