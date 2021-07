Político previsible que se vuelve imprevisible y siempre es impenetrable

“Non son o comandante a quen todos lle teñen que decir sí, para formar parte do seu grupo de whatsApp”. La frase la pronunció Alberto Núñez Feijóo en su condición de líder máximo del PPdeG y durante el último congreso de su partido y no está de más recordarla a las puertas del que se celebrará en unos días. También viene a cuenta otra de las reflexiones del number one para justificar algunas elecciones personales. “Non é Cristiano Ronaldo, non é Messi, pero ten que ser Iniesta para repartir xogo entre todos”, dijo refiriéndose a Miguel Tellado cuando de forma sorprendente soltó su nombre en el XVI Congreso en Ourense como nuevo secretario xeral, cuando todo el mundo hablaba de José Manuel Rey, a la sazón jefe y mentor del elegido tanto en Ferrol como en la Consellería de Política Social.

Cambiar a un peso pesado como Alfonso Rueda, compañero de fatigas en la travesía del desierto de la sucesión a Manuel Fraga y la oposición en el Hórreo, por un militante sin pedigrí era una muesca más en la trayectoria de Feijóo, político en apariencia previsible pero al que gusta ser imprevisible: él decide quienes forman parte de su grupo de whatsApp. Conviene recordar por ejemplo que en otro congreso se cargó de un plumazo el cargo de vicepresidente que ejercía José Manuel Barreiro, quien le había disputado el liderazgo del partido. O que no permitió que Rueda dejara la secretaría xeral en 2013.

Por no adentrarnos en que su previsibilidad se convierte en imprevisibilidad a la hora de designar a aquellos que le acompañan en el Consello de la Xunta. En doce años dio buena muestra de que el acceso a su grupo de whatsApp es algo que maneja en la intimidad.

¿Qué ocurrirá en el próximo congreso de Pontevedra? Como el presidente también es impenetrable podemos esperar cualquier cosa aunque todos damos por descontado que Tellado sigue, que aumenta el peso de las mujeres y que habrá pasos para garantizar el relevo generacional, pero seguro que acaba sorprendiéndonos con algo. ¿Recupera la figura del vicepresidente en clave sucesoria? Ni idea y tengo que confesar que no tengo acceso a su grupo de whatsApp. José A. Pérez