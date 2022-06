Polvo interplanetario en el sistema solar y letras geniales

No todos los músicos se dedican solo a endulzarnos la vida con canciones y arpegios. Brian May, el legendario guitarrista de Queen, es licenciado en Física y se doctoró en Astrofísica con una tesis sobre El reflejo de la luz del polvo interplanetario en el Sistema Solar. Ya el título de su trabajo suena a canción cósmica. Santiago Auserón, exlíder de la magnífica banda Radio Futura y reconvertido en Juan Perro, no es doctor interplanetario, pero sí en Filosofía, y quizá por eso las letras de sus canciones suelen ser geniales en medio de la mediocridad que nos inunda. Hoy actuará, a las 20.30, en el Auditorio de Galicia. Todo un lujazo. d. p