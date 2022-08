ponerle rostro (conocido y guapo) al camino de santiago

No hay vez que Mario Casas cuelgue algo personal en sus redes sociales que no desate pasiones y se viralice. Ya sea un viaje publicitario, su paso por un festival o los momentos que comparte con su familia. Por eso, no es de extrañar que su peregrinación por el Camino de Santiago, acompañado por uno de sus hermanos y un amigo y del que solo colgó en su cuenta de Instagram (en la que tiene 7 millones de seguidores), su entrada en la plaza do Obradoiro tras once días de dura caminata recorriendo 260 kilómetros, haya sido una gran publicidad para la Ruta. Una promoción que por cierto, no va con #ad. a.i.s.