Por encima de cualquier cosa, lo correcto es la verdadera independencia

Es José Luis Costa Pillado uno de esos ejemplos que mejor definen el latiguillo de jurista de reconocido prestigio. También lo es de magistrado independiente. No se le conoce adscripción a ninguno de los bandos, perdón por el vocablo, que tanto nos gusta a los medios. Desde esa neutralidad el informe del Consello Consultivo sobre la ubicación de Ence no está políticamente prostituido y, por tanto, tiene todas las garantías para que el Gobierno lo tenga en cuenta. Todos los que le conocen saben que Costa Pillado jamás permitiría indicaciones de parte. La mejor prueba de esa independencia es que su nombre nunca suena para dar el salto a esos cargos que se disputan progresistas y conservadores. A.T.