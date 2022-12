Por pedir que no quede, aunque un parquin para el Clínico sería crucial

Ya sabemos cómo va esto de las enmiendas. Cuando los presupuestos son de otro partido, partimos de que son una basura y yo pido dos huevos duros, para empezar. Estaba claro que las dotaciones de la Xunta para Santiago no iban a gustar en el seno del PSdeG. Ni el PP local, si me apuran. Pero si aportamos cuarto y mitad de sensatez a las reclamaciones que ayer puso sobre la mesa Noa Díaz, parece más que oportuno insistir en la necesidad urgente de un aparcamiento para el Clínico compostelano. Xunta y Raxoi deberían ponerse de acuerdo, ya, porque las buenas palabras no sirven para estacionar el coche. Pero no tengan muchas esperanzas... S.R.