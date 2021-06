Precios y salarios en estos tiempos del cólera-virus

Si suben los precios, los salarios también tienen que subir. Lógica no le falta a este razonamiento de la ministra de Trabajo, otra cosa es que este planteamiento se pueda llevar a la práctica en un país muy lastrado por la actual crisis económica que llegó derivada de la sanitaria. Alguna vez uno de esos institutos públicos o privados que se encargan de elaborar todo tipo de encuestas que al común de los mortales no le interesan absolutamente para nada, podría realizar un trabajo demoscópico que reflejara un dato fundamental para completar el mapa laboral español: ¿cuántos trabajadores hay en este país a los que no se les subió el sueldo desde la anterior recesión económica que se inició en 2008? ¿Cuánto se elevaron los precios en este mismo periodo que abarca más de una década? Luego sería más fácil interpretar si Yolanda Díaz tiene o le falta razón.