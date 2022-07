Predicar es lo más fácil, lo complicado para un presidente es dar trigo

Le costó a Pepa Bueno casi tanto como a José Félix Tezanos darse cuenta de que lo de Andalucía (o antes lo de Madrid, Castilla y León, o Galicia y Euskadi, si queremos remontarnos al 2020) no era más que la constatación de que las políticas de Pedro Sánchez no se sostienen por ningún lado y que los ciudadanos están hartos de su forma de proceder. Busca desde su periódico (y algún otro medio más) que se le reconozca al presidente la pujanza y el liderazgo que le otorgan fuera de España sin caer en la cuenta de que una cosa es predicar y otra dar trigo. Y que los españoles están hartos de recibir pláticas y no soluciones, que en esta dura época es lo que demandan. a.t.