Preparado para entes locales, todavía verde para aspirar a la Xunta

Igual que lo verdaderamente fermoso de las personas está en el alma y no en su parte física, lo importante de la política es la capacidad de transformar para bien la vida de los ciudadanos y no quedarse en formulaciones teóricas que dan mucho el pego en las intervenciones públicas pero que de poco valen si no se llevan a la práctica. Valentín González Formoso se agarró en el debate a esta máxima, sacando pecho por su labor como alcalde y presidente de la Diputación, frente a un rival que no puede presumir de gestionar nada. Pero flaqueó en la exposición de su programa y tampoco dio la impresión de que ante Feijóo hubiera sacado un resultado mejor. x. r. r. i.