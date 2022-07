Prestar un servicio seguro y ofrecer los mecanismos

Desde la oposición hay que pillar los temas por el aire y magnificarlos cuanto se pueda. Forma parte del juego político. Por eso el PSdeG, con la mochila del Gobierno central a sus espaldas, debe centrarse en asuntos que no acaben rebotados. A Diego Calvo le toca lidiar con un tema menor, el de la falta de socorristas en las playas, ante la pertinaz insistencia de Valentín González Formoso para culpabilizar a la Xunta de un problema que siendo necesario resolver no debería alcanzar más allá de un comunicado y cierto seguimiento de terceros o cuartos espadas. Sobre todo si, como en el caso de los socorristas a la vicepresidencia segunda, se lo ponen a huevo: hay que prestar un servicio seguro y de calidad y ofrecer los mecanismos (cursos, por ejemplo) necesarios. Justo lo que hace la Xunta y no quiere ver el PSdeG. Y aquí debería acabarse el tema. a.p.