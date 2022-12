PUEDEN ESTAR TRANQUILOS LOS VECINOS CON COCHES ‘TARTANA’, POR EL MOMENTO

Cuando se conoció todo el sarao de la nueva ley climática y lo que supondría para ciudades de más de cincuenta mil habitantes, como Santiago, no cabe duda de que a más de uno le preocupó la posibilidad de que su coche quedase fuera de juego. Nos referimos a los vehículos tartarna que a muchos nos siguen sacando del paso; aunque no tengan más etiquetas verdes que la de la ITV. Parece que no va a ser así y que el departamento que dirige Gonzalo Muíños se ha apiadado de los vecinos con turismos viejos, puesto que, por el momento, podrán seguir circulando por la Almendra, pese a que acaba de ser declarada zona de bajas emisiones, al igual que lo será en un futuro O Restollal. a.r.