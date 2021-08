“Puedes no lograrlo todo pero el esfuerzo ayuda a conseguirlo”

“Es una pasada, no se puede explicar con palabras lo que sientes en el podio. Es increíble, tienes el corazón en un puño. Es el momento en el que te lo empiezas a creer. Ahora intentaré relajarme y tratar de recuperar las piernas. Necesito mantener la calma, porque ganar el oro me dio mucha adrenalina”. Habla Susana Rodríguez Gacio de las sensaciones que tiene cuando acaba de cubrir con éxito una etapa más de una vida llena de obstáculos que supera con la mirada (¡qué ironía!) fija en el horizonte y siempre pendiente de marcarse nuevos retos. Un triunfo en unos Juegos Paralímpicos con los que recargó las pilas de esa adrenalina que forma parte de su ADN y que la mueve a plantearse desafíos que parecen inalcanzables, pero ella no se detiene hasta conseguirlos.

Una medalla de oro a un éxito en una exigente prueba (750 metros nadando, 20 kilómetros pedaleando y cinco kilómetros más corriendo), en unas condiciones extremas, 34 grados centígrados de sensación térmica y un 86 % de humedad, con las que la mayoría de los mortales no seríamos capaces de seguir adelante. Pero Susana está hecha de esa pasta con la que se moldean las personas excepcionales y lo sabe desde el minuto uno de su vida. Solo de esa forma se puede entender su discurrir a lo largo de su corta pero intensa andadura. Por eso el éxito de Pekín no es una medalla olímpica en una prueba, es una medalla de oro a una trayectoria vital superando todo tipo de obstáculos y destacando en las dos cosas que más ama en esta vida: el atletismo y la medicina.

“Desde que tengo memoria sé que el esfuerzo me acerca a lo que quiero. Puedes no conseguirlo todo, pero yo supe a la vez que no veía y que con trabajo conseguía hacer las mismas cosas que los demás”. Esta lección de Susana, resumida en las cuatro líneas anteriores, debería grabarse con letras de molde en todos los centros educativos de nuestra comunidad para que los más jóvenes tomen buena nota y puedan seguir su ejemplo. Algo que en estos momentos en los que no sobran referentes buena falta nos hace como sociedad. SABELA ARIAS