Pues ya no es la economía, estúpido, que ahora toca hablar de otra temática

Sánchez está atónito ante las últimas sesiones de control parlamentario a las que se somete. El PP ya nunca le pregunta por la marcha de la economía, se queja. Un poco raro, la verdad, sí es. Sobre todo si se tiene en cuenta que hace tan sólo unos meses Feijóo y los suyos no paraban de disparar por ese frente a un Gobierno aparentemente hundido por los malos datos que no se sacaba de encima. Parece que la cosa cambió, porque la derecha ya no cita la inflación, el paro y demás temas relacionados con los números. Y el presidente, que es economista con grado de doctor, se queda chafado al no poder hablar de lo suyo. Al final, va a ser verdad que España va bien. r. r.