¿Qué puede esperar una reina que se diga de ella en los medios?

La reina está de cumpleaños. Y no, no se trata de la Reina Consorte de Inglaterra (aunque no sería de extrañar teniendo en cuenta que casi ha aparecido más la monarquía del Reino Unido en los titulares sólo en estos días que los Borbones en todo el año) sino de su majestad Letizia Ortiz, que esta semana supera la frontera de los 50. Seguro que esto hará que la veamos aparecer mucho en los medios y programas de televisión, algo a lo que esta ex-periodista debe estar más que acostumbrada... o no. Quizás injustamente, la información que más abunda sobre ella es sobre sus trajes. Que si los vestidos que usa se vuelven ‘top sellers’, que si repite conjuntos, que si compra de marcas asequibles... ¿Es esto a lo que puede aspirar una mujer cuando forma parte de la monarquía o es una cuestión exclusiva de Letizia, por no venir de una familia de alta cuna? E.N.