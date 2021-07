Queremos ver a Luz que reaparece sempre chea de luz

As entradas, era previsible, esgotáronse de contado. Aproveitemos pois, todos e todas aquelas que non poidamos estar alí este mércores, o regalo de ver a Luz Casal a través da Internet nun concerto único deseñado para a ocasión neste Apóstolo tan emocional como mutilado polas limitacións pandémicas. Ao abrigo da Praza do Obradoiro da Compostela eterna, á calor da música da Filharmonía. Aí mesmo, nese lenzo tan noso, esperamos vela singular, atrevida, intimista, paixonal, rebelde, loitadora... e tamén pioneira e solidaria e rural e galega. Esperamos ver a Luz que reaparece sempre chea de luz. X.C.