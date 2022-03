Querer es poder: un ejemplo para todos y sin pelos en la lengua

No cabe duda de que es un ejemplo para la sociedad. Y sus palabras, una lección de vida de la que todos deberíamos tomar nota. También aquellos profesores que todavía no se han acabado de adaptar a la normalidad de que un chico invidente como Marco Pereira estudie Periodismo. Su relato es el de un excelente profesional de la comunicación cuando radiografía una ciudad donde todavía quedan muchas barreras que dificultan la movilidad de las personas con problemas de visión, como es su caso. Lo hace, además, sin pelos en la lengua; con la valentía que casi siempre exige esta profesión. No te rindas nunca, Marco. Nos vemos en los bares. A.R.