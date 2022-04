¿Querías luces? Toma alumbrado hasta en la Ciudad de la Justicia

Visitó ayer Vigo Feijóo, donde celebró uno de sus últimos Consellos da Xunta antes de dejar la Presidencia, y como era de esperar el alcalde de la urbe, Abel Caballero, se abstuvo de ir a su encuentro, siquiera a saludarlo, aunque sí le preparó su particular recibimiento con una batería de críticas a su gestión de trece años en San Caetano. El regidor sacó la calculadora y cifró en 2.258 millones de euros la deuda que el político de Os Peares deja con su ciudad. No habló de luces y fue una lástima, porque el presidente tenía bien preparada la respuesta. En un adelanto de la presentación de Ciudad de la Justicia, Feijóo avanzó que el famoso Pirulí olívico lucirá por las noches como un gran árbol de Navidad con una inversión de 460.000 euros en iluminación para realzar su silueta. Habrá una gran torre de luces y el edificio se culminará con una corona de color cambiante. “Estamos convencidos de que se integrará en el perfil urbano vigués”, aseguró el todavía inquilino de Monte Pío, no se sabe si con cierta sorna. Se desconoce, también, si Caballero estará dispuesto a rebajar esos 460.000 euros de la factura de 2.258 millones. Una pena que no se encontraran. eduardo montero