Quien aspira al santo grial poco descanso se puede permitir

Recién acabado el segundo curso político de la actual legislatura gallega, la lideresa del BNG puede irse este mes de agosto de vacaciones con la satisfacción de ver que sus objetivos avanzan razonablemente bien. Querían los nacionalistas acabar con Feijóo y aunque ellos poco tuvieron que ver con su marcha, lo cierto es que el presidente popular que revivió todos los récords electorales de Manuel Fraga ya no se encuentra en el sillón de mando de San Caetano. Esto no les dará automáticamente la victoria, pero les abre la puerta de la esperanza a conseguir derrotar al sucesor, una persona con coraje y acostumbrada a fajarse más a ras de suelo, pero sin el carisma del señor de Os Peares. Ana Pontón culminó los primeros dos años desde la celebración de los comicios autonómicos afianzándose en la cúpula de su formación, donde carece de críticos, y sin el rival que nadie quería tener enfrente. En el próximo curso intentará consolidar la posición de su BNG como única alternativa al PP en la Xunta, para lo que tendrá que centrarse en cortar todo intento de recuperación del PSdeG. Es una labor que librará en paralelo a las elecciones municipales que tendrán lugar en mayo de 2023, una cita con las urnas donde los socialistas suelen mostrarse fuertes. Si Pontón consigue pasar este corte con buena nota, para lo que tendrá que hacerse valer ante el empuje y las exigencias locales de Formoso, después le quedaría un último año para pisar a fondo el acelerador con el que trataría de desgastar al máximo al sucesor de Feijóo. Alfonso Rueda no se lo pondrá fácil, evidentemente, pero en el BNG apuntarán directamente a los dos aspectos que creen que más daño le hacen: llevar a sus espaldas quince años de gobiernos populares y soportar la sombra del presidente que se fue. Pontón se fue de vacaciones, pero volverá fresca y con renovados argumentos. La Xunta puede estar dos años más cerca. eduardo montero