‘Rara avis’ frente a los “iñorantes e féridos, imbéciles e escuros”

Es Alfredo Conde un rara avis en el mundo de la literatura en Galicia. Acapara premios y reconocimientos y goza del predicamento de la crítica y, sobre todo, de los lectores. No hay otro que escriba tanto en nuestro idioma y pese a ello no se sienta en la Academia Galega, algo que nadie entiende habida cuenta de que en sus sillones habitan colegas, masculinos y femeninos, con menores méritos. A él nunca le perdonaron, a diferencia de otros, su incursión en el tenebroso mundo de la política. Es de imaginar que a estas alturas, y reconocido como Fillo Predilecto da provincia de Ourense, poco le importe. Pero justo es decir que aquellos que lo rechazaron parecen ser “iñorantes e féridos e duros, imbéciles e escuros”. A.T.